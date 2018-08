Due arrestati mentre svaligiano una casa

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Due nomadi sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri mentre svaligiavano un'abitazione di via Nasche sulle alture di Genova. I due, residenti in un campo della Valpolcevera, avevano appena aperto la cassaforte di un appartamento di una donna in vacanza e si erano impossessati di gioielli e altri oggetti preziosi. Per parlare fra di loro usavano due ricetrasmittenti ed erano in possesso di uno spray al peperoncino. Erano giunti sul posto con uno scooter con la targa clonata. I carabinieri li hanno bloccati durante il colpo.