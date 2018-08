Bar allagato per maltempo a Boccadasse

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Il maltempo che si è abbattuto ieri su Genova ha provocato disagi e allagamenti. Questa mattina la squadra di Genova Est dei vigili del fuoco è intervenuta a Boccadasse, piazza Nettuno, per il prosciugamento dei locali di un bar. A causa delle intense piogge della scorsa serata la sala ed un locale attiguo risultavano allagati. Nel frattempo un'altra squadra è intervenuto in piazza Palermo per liberare dalle acque un portone.