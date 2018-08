Ballardini, testa pesante ma buon Genoa

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Il pensiero va sempre alla tragedia, poi ti alleni ma ogni giorno fai una strada o qualsiasi altra cosa che te la ricorda. Eravamo pesanti nella testa e nelle gambe. Quindi complimenti al Genoa, che è riuscito a battere una squadra forte e di qualità come l'Empoli". Così l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, dopo la vittoria sui toscani. "L'Empoli è una squadra bellissima e forte. Quest'anno non aveva mai perso in gare ufficiali - ha aggiunto il tecnico rossoblù -.

Noi abbiamo giocato con grande attenzione, generosità e qualità.

Piatek? Mi sembra molto forte, nella testa, nel fisico e nella qualità. Può diventare un giocatore importante".