Greto Polcevera deserto per allerta

Greto del torrente Polcevera deserto: via le grandi gru e i camion che portano via i detriti del viadotto Morandi, via gli uomini dei vigili del fuoco e tutto il personale dalla zona rossa a causa dell'allerta gialla scattata a mezzanotte. La pioggia, un forte temporale con un'intensa attività elettrica, non ha provocato apparentemente e per il momento danni ai monconi del ponte. I lavori di ripulitura del greto dalle macerie del ponte riprenderanno solo al termine dell'allerta.