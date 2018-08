Brencich, ponte non era da chiudere

Le carte a disposizione del "comitato tecnico amministrativo" non giustificavano l'urgenza di chiudere il ponte. "C'erano le prove sui materiali che indicavano un degrado dall'8 al 16%, dato che merita attenzione ma di per sé non fa tremare i nervi. Ci siamo posti la domanda su quale poteva essere l'effetto ma Autostrade aveva fornito un calcolo in cui diceva di aver ridotto la sezione degli stralli e aver scoperto che, rispetto al massimo carico, c'era ancora un margine ulteriore di oltre il 20%. Qualcosa non ha funzionato ma è quello che era scritto nelle carte". Lo dice il professor Antonio Brencich, spiegando le dimissioni dalla commissione ispettiva del ministero su ponte Morandi. "La questione del verbale di febbraio sul progetto di Autostrade per il ponte credevo fosse la ragione del mio inserimento nella commissione: conoscevo già gli aspetti che il concessionario aveva resi noti.

Invece è finita al centro dei media e nell'arena politica.

Nessuna incompatibilità, una questione di opportunità".