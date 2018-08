Annega bagnante a S.Vincenzo,salva amica

(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 25 AGO - Un uomo di 66 anni, originario di Sanremo (Imperia) ma residente a Venturina (Livorno), è annegato nel pomeriggio nelle acque di San Vincenzo, antistanti alla spiaggia dello stabilimento 'Dog Beach'. L'uomo, che è stato recuperato da due persone che si sono tuffate per soccorrerlo, quando è arrivato a riva era già privo di coscienza ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dei volontari del 118 intervenuti con un'ambulanza e un quod della Misericordia di San Vincenzo. Secondo quanto riportato dai soccorritori l'uomo era andato a fare il bagno con un'amica, quando probabilmente per la forte corrente è stato trascinato a largo insieme alla donna ed è stato inghiottito dai flutti. La donna, che è riuscita a resistere nonostante la forza del mare e della corrente che l'ha spinta molto più a largo, è stata poi raggiunta con una moto d'acqua di un vicino villaggio vacanze e portata in salvo.