Tira acqua su band che suona in locale sotto le sue finestre di casa

Un sessantenne ha tirato una secchiata d'acqua sulla band che suonava nel dehor del bar, nei giardini Vittorio Veneto, a Sanremo. A farne le spese è stata la band dei 'Mercenari'. Il sessantenne vive nel condominio che affaccia proprio sul bar davanti al quale si stava svolgendo il concerto. Infastidito dalla musica, come gesto d'impeto ha pensato di scaricare una secchiata d'acqua sul palchetto, rischiando tra l'altro di far prendere una potente scossa al chitarrista. L'uomo è stato individuato dalla polizia municipale che lo ha denunciato. Rischia anche un procedimento per danneggiamento se saranno confermati i danni agli strumenti musicali della banda.