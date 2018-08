Riapre la discarica di Scarpino

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Al lavoro anche nel giorno di Ferragosto e alla domenica per riaprire e rendere pienamente operativa la discarica di Scarpino. Chiusa dal 2014 per via dell'inchiesta della procura di Genova sul trattamento del percolato, il sito per lo stoccaggio dei rifiuti torna utilizzabile. L'annuncio dall'azienda minicipalizzata Amiu. I lavori ultimati sono stati di capping, ossia di copertura e messa in sicurezza delle vecchie discariche, e quelli per la realizzazione del primo settore della discarica di Scarpino 3.

L'area potrà così ricevere rifiuti pre-trattati altrove e Amiu potrà cessare di inviare la spazzatura genovese altrove, con i relativi extra costi. Ieri si sono concluse le operazioni di collaudo del sito.

Dalla prossima settimana Scarpino tornerà alla piena operatività. La riapertura, a causa del maltempo e di altri problemi nell'avanzamento dei lavori, aveva accumulato circa tre mesi e mezzo di ritardo rispetto a quanto auspicato a fine anno dal sindaco di Genova Marco Bucci.