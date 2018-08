Turista genovese muore in incidente in Albania

Una turista italiana, Maria Sedda, di 64 anni, è morta oggi in un incidente stradale in Albania, nella zona balneare di Saranda. Il marito, Giuseppe Sciutto, di 63 anni, è rimasto gravemente ferito. Lo riferisce la polizia albanese. Marito e moglie, di Genova, viaggiavano a bordo di una Vespa, noleggiata, quando lo scooter si è scontrato con un'auto impegnata in una manovra di sorpasso. Sciutto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Saranda, mentre la moglie è morta sul colpo.