Carige: 5 liste per cda, c'è anche Coop

Saranno cinque le liste in corsa per il Cda di Banca Carige. Dopo quella di Assogestioni e dell'azionista di riferimento, Malacalza Investimenti, che ha schierato nomi di peso come Pietro Modiano, Lucrezia Reichlin e Fabio Innocenzi, oggi è uscita allo scoperto Coop Liguria. "La presentazione di una propria lista si pone in continuità con il ruolo svolto nei precedenti cda in rappresentanza dell'economia sociale, dell'imprenditoria ligure e dei soci di Coop Liguria, molti fra i quali sono anche piccoli azionisti e clienti di Banca Carige", ha spiegato il presidente della Coop Francesco Berardini, che ha schierato Mauro Bruzzone e Fernando Pellegrini. "Entro il 26" arriverà anche la lista degli imprenditori Gabriele Volpi e Aldo Spinelli, ha ribadito quest'ultimo, così come quella del finanziere Raffaele Mincione, il solo che presenterà una lista di maggioranza - con al suo interno l'attuale ad Paolo Fiorentino - con cui contendere la guida della banca a Malacalza.