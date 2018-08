9 tartarughe Pyxis nate Acquario Genova

Nove tartarughe Pyxis arachnoides, specie fortemente a rischio estinzione, sono nate all'Acquario di Genova. Questo tipo di tartaruga è originaria del Madagascar.

Le uova, deposte un anno fa, si sono schiuse nelle scorse settimane nel terrario espositivo. I piccoli pesano appena 10 grammi e sono più piccoli di una moneta da un euro: al momento sono stati spostati dal terrario espositivo in un'area dove verrà accertato il loro stato di salute, poi torneranno a essere visibili al pubblico. L'Acquario e la sua Fondazione hanno realizzato il terrario che le ospita grazie a un approfondito studio dei biologi nell'isola africana che vede gli habitat naturali fortemente minacciati dallo sfruttamento non sostenibile delle risorse locali. La struttura genovese è la prima in Europa a vedere il 'miracolo' della riproduzione di questa tartaruga.