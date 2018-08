Lascia anche Pericu decade Cda Carige

L'ex-sindaco di Genova Giuseppe Pericu si è dimesso con effetto immediato dal Cda di Carige. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che con il passo indietro di Pericu viene meno la maggioranza degli amministratori in carica e quindi decade il Cda, che, composto da 8 membri, resterà in carica per l'amministrazione ordinaria fino all'assemblea del prossimo 20 settembre.