Incendio in appartamento, muore anziana

Una donna anziana è morta nell'incendio della sua abitazione. E' avvenuto la scorsa notte in via Piantelli, nella zona di Marassi. Alcune persone sono rimaste ferite e altre intossicate, tra queste tre persone novantenni non deambulanti: sono stati salvati da vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri. Tra gli intossicati ci sono anche poliziotti e vigili del fuoco. Una parte del palazzo, la scala B, è stata dichiarata inagibile. Sulle origini del rogo indagano polizia e vigili del fuoco.

La donna morta nell'incendio si chiamava Annunziatina Ferrari ed aveva 73 anni. Complessivamente le persone che sono rimaste lievemente ferite o intossicate sono 11. La maggior parte di loro ha già lasciato gli ospedali.