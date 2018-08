Crollo: Toti, giorni difficili traffico

"Ci dobbiamo aspettare giorni complicati per la viabilità a Genova. E' indubbio che ora la mobilità cittadina è quella di agosto, siamo ancora in una fase 'morbida' anche se le prime modifiche al traffico stanno funzionando". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Toti sulle ripercussione sul traffico provocate dal crollo del ponte autostradale Morandi. "Si sta lavorando a un bypass per il traffico del porto di Genova con l'obiettivo di creare un secondo asse est-ovest in modo da assorbire il traffico pesante e mitigare i danni per le imprese", spiega.