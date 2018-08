Crollo: Toti, chi ha sbagliato pagherà

"La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti sul crollo di ponte Morandi.

"La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - dice Toti - Tutti coloro che possono contribuire a far tornare alla normalità sono benvenuti sotto il rigido controllo di Regione, Protezione civile, Comune e Governo".

"L'idea di tornare alla nazionalizzazioni mi sembra una nostalgia da Prima Repubblica, e francamente non trovo sia una soluzione convincente", dice Toti sull'ipotesi di nazionalizzare le autostrade ventilata dal vicepremier Matteo Salvini dopo il crollo del ponte autostradale Morandi. "A me interessa che non si combattano delle guerre ideologiche propagandistiche sulla pelle dei genovesi e dei liguri che hanno già sofferto tanto".