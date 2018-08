Crollo ponte: Toti, pretendo nuovo ponte entro un anno

"Pretendo che ci sia un ponte entro un anno, è indispensabile per il sistema Paese". Così il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Toti risponde a una domanda sulla disponibilità di Autostrade a costruire un ponte in acciaio sostitutivo al Morandi in otto mesi dalle autorizzazioni.

"Per me il ponte può costruirlo chiunque, anche il genio della lampada che esce all'improvviso, a me interessa - aggiunge Toti a margine del Meeting di Rimini - che sia bello, sicuro e fatto in fretta. E' un auspicio che ho condiviso con il premier Conte che mi ha detto di contare di venire a inaugurare il nuovo ponte entro il 2019". (ANSA).