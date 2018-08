Crollo: Martina, Zes per porto di Genova

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Proponiamo al governo di attivare a Genova una Zona Economica Speciale (Zes) per investire in forme nuove sul porto". Così il segretario del Pd Maurizio Martina per aiutare Genova dopo il crollo di ponte Morandi. "Una Zes aggiuntiva a quelle già attivate in altri porti italiani per aiutare con il credito d'imposta e le semplificazioni burocratiche chi investe nella logistica portuale della città.

Può essere una risposta forte e concreta per sostenere Genova. E bisogna continuare con gli aiuti immediati alle famiglie sfollate dopo il crollo", dice Martina.