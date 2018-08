Snai: Inter è antiJuve,CR7 re dei bomber

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sarà caccia alla Juve, in tutto e per tutto. L'impressione, rimbalzata dai media ai tifosi, viene confermata dalle valutazioni dei quotisti Snai, che alla vigilia del via alla Serie A presentano il quadro delle previsioni.

Sullo scudetto l'effetto Ronaldo ha allargato il solco tra la Juve e le altre. L'8/o sigillo consecutivo vale appena 1,45.

Lontane le rivali, capeggiate dall'Inter, a 7,50. Il Napoli è al terzo posto, a 8,50, la Roma è a 10, il Milan a 25. Parla bianconero anche la previsione bomber, con CR7 strafavorito per il titolo di capocannoniere a 1,85. Il primo inseguitore è Higuain, a 5,50. Più staccati Icardi a 6,00 e Immobile a 8,00.

Bagarre per lo zona Champions con Snai che vede favorito il quartetto Juve (1,01), Inter (1,25), Napoli (1,35) e Roma (1,42), con Milan (2,20) e Lazio (4,50) staccate. Alle stelle la quota Juve fuori dalla zona Champions: 50 volte la giocata.

Infine la zona retrocessione, con il Frosinone primo candidato a scendere nella sere cadetta a 1,65.