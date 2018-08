Ferrero, Genova ricorderà sensibilità

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - "Ringrazio il presidente Micciché e tutta la Serie A per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti della richiesta della Sampdoria e dei suoi tifosi. Il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rappresenta un atto di solidarietà importante che Genova e i genovesi, che stanno vivendo giorni di profondo dolore e sincero sgomento, non dimenticheranno". Così il presidente doriano Massimo Ferrero dopo la decisione del rinvio delle due gare delle squadre genovesi dopo la tragedia nel capoluogo ligure con il crollo di Ponte Morandi che ha provocato decine di morti: "È giusto anche che il campionato vada avanti e abbia inizio sugli altri campi: ciò non toglie nulla al senso di vicinanza e fraternità che tutta Italia ha dimostrato di avere sempre nella sua anima di Paese che sa rialzarsi e ripartire. E anche Genova saprà ricominciare: più forte, più sicura, e ancora più bella", ha detto ancora Ferrero.