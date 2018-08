Cucciolo delfino spiaggiato a Framura

(ANSA) - FRAMURA (LA SPEZIA), 16 AGO - Un cucciolo di delfino è stato trovato spiaggiato questa mattina da alcuni bagnanti di uno stabilimento Riviera di Framura, nel tratto di arenile vicino a Deiva Marina (La Spezia). L'animale è stato notato intorno alle 8.30 dalle prime persone scese in spiaggia: i turisti lo hanno riportato in acqua cercando di farlo riprendere ma il cucciolo era probabilmente già morto. Sul posto si è recata la capitaneria di porto che ha rimosso l'animale, specie protetta, sul cui corpo verranno fatte le opportune indagini per capire che cosa sia accaduto.