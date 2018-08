Crollo ponte: tifosi viola no a Genova

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - I tifosi della Fiorentina e in particolare i viola club delle curve Fiesole e Ferrovia hanno deciso di non seguire domenica la loro squadra a Genova e di non presenziare alla partita Sampdoria-Fiorentina ''a prescindere da rinvio o meno della stessa gara in programma il 18 agosto alle 20,30''. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato a firma curva Fiesole in cui 'con poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il dolore per questa tragedia - prosegue la nota - non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega: domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, adesso è il momento del silenzio e del rispetto''. Il comunicato è firmato dai viola club 'Unonoveduesei', '7 Bello', 'Marasma', 'Pride of Florence', 'Gruppo Piagge', 'Ciclone Viola', 'Quelli di sempre', 'Quinto', 'Docg', 'Aficionados', Viesseux, 'Sbadati Viola'.