Crollo ponte: maglia Entella a lutto

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 16 AGO - Dopo il crollo di ponte Morandi a Genova, il 14 agosto, che ha causato 38 morti, l'Entella ha deciso di realizzare una maglia con dedica e lutto per dimostrare vicinanza alla città, agli sfollati e ai familiari delle vittime. La maglia della squadra di Chiavari, ha il fiocco nero del lutto e la scritta 'Genova rialzati'. I giocatori la indosseranno domenica 19 in occasione dell'amichevole con la neo promossa in serie C Albissola in programma al Comunale di Chiavari (ore 20,30). L'ingresso allo stadio sarà gratuito. Nel pre gara verrà presentata la squadra.

Le magliette di tutta la rosa verranno poi messe all'asta online sul sito Triboom (www.triboom.com/entella) e l'intero ricavato, insieme ad una raccolta volontaria che verrà effettuata all'ingresso dei settori tribuna e gradinata sud (gli unici aperti al pubblico), sarà destinato alle famiglie sfollate.