Sala, Milano farà possibile per Genova

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - "Sono profondamente addolorato per la tragedia genovese. Ho sentito al telefono il mio collega Sindaco di Genova per verificare come possiamo essere d'aiuto.

Il nostro responsabile della Protezione Civile è già sul luogo del disastro. Tutto quello che Milano potrà fare, lo farà": lo scrive su twitter il sindaco di Milano Beppe Sala.