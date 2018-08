Crollo ponte: cordoglio della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - "La macchina dei soccorsi della Basilicata" è stata allertata "per venire incontro alle eventuali esigenze che dovessero manifestarsi nelle prossime ore in Liguria": lo ha annunciato la vicepresidente della Regione Basilicata, Flavia Franconi, dopo contatti con la protezione civile regionale.

Franconi - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale lucana - ha inviato un messaggio al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per esprimere "vicinanza e solidarietà alla comunità genovese, manifestando il cordoglio del popolo lucano per la grave tragedia che ha colpito il capoluogo ligure a seguito del crollo del ponte 'Morandi' sulla A10".