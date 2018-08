Vigilantes su bus, +60% vendita ticket

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 AGO - Guardie giurate sugli autobus alla Spezia contro i 'portoghesi': il bilancio del primo mese di sperimentazione è positivo. Aumentata del 60% la vendita dei biglietti giornalieri. Su anche la vendita dei ticket verso le destinazioni balneari, Porto Venere e Lerici. Un incremento complessivo pari a 35 mila euro. Sono i dati presentati questa mattina in conferenza stampa in Comune alla Spezia, riferiti alla campagna 'Senza biglietto non viaggi più' per il mese di luglio. Sono state quasi 2400 le sanzioni, 410 in più rispetto a un anno fa. "Un segnale importante dal punto di vista civico" ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. La presenza dei vigilantes armati sui bus ha l'obiettivo di prevenire aggressioni agli autisti e tutelare la sicurezza dei passeggeri.

L'attività proseguirà anche per agosto e dovrebbe diventare strutturale. Gli ulteriori ricavi contribuiranno così anche al rinnovo del parco mezzi.