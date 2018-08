Sampdoria, visite mediche per Ekdal

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Visite mediche per il neoacquisto della Sampdoria Albin Ekdal prelevato dall'Amburgo per 2,5 milioni più bonus. Domani effettuerà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra a Bogliasco in vista del debutto in campionato dei blucerchiati in programma domenica prossima allo stadio Luigi Ferraris: "Un saluto ai tifosi della Sampdoria", ha detto il nazionale svedese al termine delle visite mediche che si sono svolte al Laboratorio Albaro. Per Ekdal un ritorno in Italia dopo le esperienze con Juve, Siena, Bologna e Cagliari: il centrocampista ha firmato un contratto di tre anni con il club ligure.