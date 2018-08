Progetto 'Accoglienza' al Villa Scassi

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Una task force dedicata all'accoglienza con un operatore tecnico e assistente sociale o assistente sanitario, identificabili grazi a una maglietta con scritto 'Accoglienza' di colore arancione che saranno a disposizione nella sala d'attesa del pronto soccorso sette giorni su sette per 12 ore al giorno. È questo, in sintesi, il progetto 'Abc' in pronto soccorso, che è stato presentato stamani al Villa Scassi di Genova. Abc è l'acronimo di Arancio, Benvenuto e Confort che sono le caratteristiche che contraddistinguono il servizio. Il team, distinguibile per la scritta accoglienza in arancione sulla maglietta, è formato da un operatore tecnico e da un assistente sociale o assistente sanitario che saranno affiancati da tre assistenti sociali volontari e dai volontari ospedalieri. "Si tratta di un servizio per i cittadini - ha detto il dg di Asl3 Luigi Carlo Bottaro - con il quale vogliamo intercettare le necessità dell'utente".