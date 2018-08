Arpal, allerta 'giallo' per temporali

La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali per oggi dalle 16 alla mezzanotte nel Ponente ligure e dalle 21 alle 18 di domani sul Centro-Levante. Nella mattinata le prime precipitazioni sono già cadute sul territorio regionale (12.6 mm in 15 minuti a Rocchetta Nervina e 10.4 mm a Genova Pegli) e alcune trombe marine hanno interessato il mar ligure di centro-ponente. La perturbazione in arrivo dalla Francia che attraverserà anche la Liguria a partire dal pomeriggio inizia a interessare l'estremo ponente ligure Sono previsti temporali anche forti e venti in intensificazione, con raffiche sul Ponente fino a 60 km/h. Nella giornata di domani lento esaurimento dei fenomeni, che riguarderanno ancora soprattutto il centro levante, e graduale miglioramento a partire da ponente.