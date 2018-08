Guardia costiera salva piccolo gabbiano

La Guardia costiera di Santa Margherita Ligure, allertata da alcuni bagnanti, ha salvato un piccolo di gabbiano in difficoltà su uno scoglio. E' successo oggi, nella Baia di Paraggi. La Guardia costiera ha provveduto a coordinarsi con il Comando Carabinieri Forestali, anch'essi giunti sul posto, per il trasporto a Genova del volatile presso il Centro recupero animali selvatici per le cure necessarie.