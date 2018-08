Perde controllo moto, morta donna su A10

Una donna di 50 anni è morta e un uomo di 67 anni è ricoverato in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 sull'autostrada A10 tra i caselli di Albenga e Andora in direzione Francia. Sul posto la polizia stradale si sta occupando dei rilievi. Secondo quanto appreso l'uomo, che guidava un Kymco 300 ha perso il controllo della moto andando a impattare contro il guard rail. La donna, che sedeva ditro, è stata sbalzata dalla sella e è finita sulla strada morendo sul colpo. L'uomo, in condizioni critiche, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.