Ladro profumi tradito da completo basket

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Un ragazzo di 19 anni, originario della Guinea è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato. Il ragazzo è stato accusato di aver portato a termine alcuni furti nelle profumerie del centro storico dalle quali asportava costosi profumi e oggetti di lusso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il ragazzo, sempre vestito con completi da basket, per circa un mese avrebbe effettuato scorribande nei negozi del centro storico con lo stesso modus operandi: entrava nelle profumerie e dopo aver prelevato profumi costosi minacciava i dipendenti e si allontanava con andatura ciondolante. Proprio questo suo modo di correre e vestire gli è stato fatale. Martedì pomeriggio è entrato nell'ennesima profumeria e, dopo aver prelevato un profumo del valore di 137 euro, ha spintonato un dipendente e è scappato. Poco dopo, però, tre agenti del Commissariato Prè, liberi dal servizio l'hanno notato e fermato in via Balbi. Il ragazzo nell'ultimo mese è riuscito a rubare oggetti di lusso per un valore di circa 2 mila euro.