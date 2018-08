Elisoccorso: Conapo, tavolo Toti-Ministri per soluzione

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - "Siamo convinti che con meno della metà della spesa prevista per i privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza risolvendo anche le necessità dei vigili del fuoco. Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza un tavolo per trovare soluzioni tra il governatore Toti e i ministri competenti. Se c'e volontà politica di perseguire risparmi". Lo scrive in una nota Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco in merito alla questione del rinnovo della convenzione tra Vigili del fuoco e Regione per l'elisoccorso.