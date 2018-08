Blitz contro 'furbetti ombrellone' a Diano Marina

Blitz all'alba di polizia municipale di Diano Marina e Guardia Costiera di Imperia in tutte le spiagge libere e libere-attrezzate del litorale contro i cosiddetti 'furbetti dell'ombrellone', quei turisti che hanno l'abitudine di segnare il proprio posto in spiaggia lasciando l'ombrellone e i teli da mare anche durante la notte.

L'operazione, chiamata 'Stuoia selvaggia', è scattata alle 5.45.

Gli agenti hanno liberato circa 200 metri quadrati complessivi di spiaggia sequestrando decine di teli da mare, lenzuola, basamenti per ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia e hanno identificato quattro minorenni della provincia di Cuneo che dopo la nottata in discoteca si sono messi a dormire sul litorale. I sequestri sono avvenuti a carico di ignoti e il legittimo proprietario che dovesse recarsi alla polizia municipale per riavere indietro il proprio oggetto rischia fino a mille euro di multa. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.