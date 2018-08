Telecamere e multe fino a 7000 euro contro chi compra 'falsi'

Multe fino a 7.000 euro e controlli con le telecamere, contro chi acquista merce contraffatta a Sanremo. Il Comune ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l'abusivismo commerciale che parte sotto Ferragosto e proseguirà almeno fino a Natale. "No Fakes - Di tarocco compro solo le arance", recita lo slogan scritto su manifesti e locandine, stampati in tre lingue: italiano, inglese e francese.

"Il mercato dell'abusivismo commerciale prospera in presenza della domanda - ha detto il comandante della polizia municipale Claudio Frattarola -. Riteniamo che una campagna informativa essere un deterrente". I controlli verranno intensificati anche con telecamere: l'acquirente verrà filmato e segnalato all'agente in borghese, chiamato a intervenire. "E' una campagna informativa e repressiva in favore del commercio legale e sano", ha detto l'assessore alle Attività produttive Barbara Biale.