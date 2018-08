Malore sul lavoro, muore giovane operaio

Un operaio di 26 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre lavorava alla vetreria Etrusca di Altare. E' avvenuto intorno alle 14. Non è stato chiarito, al momento, se l'operaio si è sentito male per il caldo o se ha accusato il malore indipendentemente dalle alte temperature. Dopo il malore è caduto da una altezza non eccessiva. La vittima, Andrea Porcu, era di Carcare (Savona). Il giovane è stato soccorso da altri operai che nel frattempo avevano avvertito il 118. Nonostante l'intervento tempestivo e il lungo tentativo di rianimazione, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Il 26enne era dipendente di una ditta esterna specializzata in manutenzioni elettriche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori Asl. Gli investigatori stanno valutando se chiedere l'autopsia.