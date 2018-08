Incendio ai Piani Praglia

Un vasto incendio è in corso ai Piani di Praglia, sul versante piemontese. Il rogo è divampato intorno alle 14 e ed è ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari. Sul posto stanno operando i pompieri di Genova e di Alessandria e un Canadair. Le fiamme sono partite dalla boscaglia per cause ancora da accertare. Non si esclude la pista dolosa anche se le indagini potranno essere avviate solo dopo lo spegnimento dell'incendio.