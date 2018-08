Scontro tra Camion e moto in A12, feriti

Incidente tra un camion e due moto questa mattina in A12 dopo Recco (Genova) in direzione Livorno.

Una ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8.

L'autostrada è rimasta bloccata per circa un'ora: la circolazione è ripresa, ma tra il luogo dell'incidente e Chiavari si è formata una coda che ha raggiunto gli otto chilometri.