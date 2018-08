Ondata di caldo in lieve attenuazione

(ANSA) - GENOVA, 9 AGO - E' in via di lenta attenuazione, a partire da domani, l'ondata di caldo che dal 30 luglio attanaglia la Liguria. Avverrà grazie all'ingresso sul Mediterraneo di aria atlantica. Le temperature saranno in leggera diminuzione e ci sarà una attenuazione del disagio fisiologico dovuto anche all'umidità. Lo rende noto Arpal, segnalando che anche oggi le temperature sono intorno ai 33 gradi. Domani mattina saranno possibili deboli piogge sparse con una bassa probabilità di temporali forti sul Centro Levante.

Dopodomani, sabato 11, la tendenza è per un nuovo rialzo delle temperature in un contesto, però, più secco e anche ventilato nella prima parte della giornata.

Per quanto riguarda le temperature, la notte scorsa l'unica minima a superare i 25 gradi è stata quella di Alassio con 25.6, mentre Genova ha registrato 24.3. La minima più bassa a Pratomollo di Borzonasca (Genova) con 11.6.

Ieri, nonostante le alte temperature, a Genova le centraline non hanno registrato superamenti dei limiti per l'ozono.