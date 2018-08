Derby lombardo per la gestione degli ospedali di Albenga e Cairo

Sarà un derby lombardo a decidere chi gestirà gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, due delle tre strutture sanitarie del Ponente ligure per le quali la Giunta Toti ha aperto un bando di gara per l'affidamento ai privati. E' emerso alla prima seduta pubblica per l'apertura delle buste pervenute in relazione al bando di gara per l'affidamento ai privati della gestione degli ospedali di Cairo Montenotte, Albenga e Bordighera. Sono due le offerte arrivate per i due ospedali del savonese: una da parte del Policlinico di Monza SpA, l'altra dall'Istituto ortopedico Galeazzi Irccs del Gruppo San Donato di Pavia. Per l'ospedale di Bordighera è arrivata solo l'offerta dal costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese 'Gruppo Villa Maria' formato dall'Iclas di Rapallo e dal Maria Cecilia Hospital di Ravenna. Tutte le offerte erano corrette e sono state ammesse alla seconda fase di gara. La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il 3 settembre per l'apertura della documentazione tecnica.