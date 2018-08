Ilva: Di Maio, aspetto Avvocatura, c'è piano B

"Quando un ministro si sente dire che le cose non sono state fatte in regola prima di tutto deve capire se andare avanti oppure no, se invece la gara non andrà avanti perché si può esercitare l'annullamento in autotutela ne prenderò atto e ci dovremo attrezzare". Così il vicepremier Luigi Di Maio in una trasmissione televisiva. Bisogna aspettare il parere dell'avvocatura, sottolinea e "se la legge mi dice che devo annullare la gara allora lo affronteremo, c'è un piano B, certo ma non ve lo dico, affronteremo al meglio questa vicenda".