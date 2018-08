Ritrovato cadavere nel fiume Centa

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio in un canneto nei pressi della foce del fiume Centa ad Albenga (Savona). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe del corpo di un extracomunitario di circa 35 anni.

Il cadavere sarebbe rimasto in acqua per più di 12 ore. Ancora da appurare le cause della morte. Due al momento le ipotesi: overdose o annegamento in mare. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.