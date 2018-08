Quintali cozze protagonisti a Mytiliade

Quintali di cozze e ostriche dall'1 al 16 settembre a Lerici (La Spezia) saranno i protagonisti assoluti di 'Mytiliade', la IX edizione della rassegna enogastronomica dedicata a una delle produzioni d'eccellenza del Golfo dei Poeti. La manifestazione è stata presentata stamani a Genova dall'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, l'assessore comunale al Turismo Luisa Nardone, il presidente dell'associazione 'Mitilicoltori spezzini' Angelo Majoli e il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli. "L'intero borgo sarà coinvolto dalla manifestazione - ha spiegato Paoletti - , dall'alto del Castello e piazza San Giorgio, fino al lungomare dove si svilupperanno percorsi artistici legati al mare, il mercato dei sapori e presidi gastronomici dei pescatori locali". "La Liguria sarà rappresentata con molte delle sue eccellenze - ha sottolineato Berrino - non soltanto ostriche e muscoli, ma anche il pesto genovese, la focaccia di Recco e il gambero rosso di Sanremo. Mytiliade sarà un'occasione in più venire in Liguria e allungare la stagione estiva nel Golfo dei Poeti". L'evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Politiche alimentari, nonché quello della Regione. Lo chef Marcello Zaccaria, ambasciatore della cucina italiana nel mondo, presenterà le sue ricette con le cozze.