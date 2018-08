Qui!Group, chiede l'amministrazione straordinaria

Qui! Group dopo "le difficoltà riscontrate in questi mesi e al fine di garantire la continuità aziendale", ha presentato istanza di ammissione all'amministrazione straordinaria. L'obiettivo della società che emette buoni pasto, è "tutelare dipendenti, esercenti partner della società, clienti e titolari dei buoni pasto". Il 13 luglio c'era stato lo stop ai buoni pasto della società genovese, diffusissimi tra i dipendenti pubblici. Consip aveva deciso la risoluzione della convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia e Lazio, "per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali". La procura ha aperto un'inchiesta su Qui!Group. Al vaglio le ipotesi di reato di falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture. La Gdf vuol capire da quanto tempo il dissesto finanziario (32 mln di debiti) fosse presente agli amministratori e se non sia stato nascosto per ottenere i contratti con la Pubblica amministrazione.