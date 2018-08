Ordigno in mare, stop bagni a Sestri Levante

Il ritrovamento di un ordigno bellico in pochi metri d' acqua nei pressi di punta Manara ha fatto scattare una serie di provvedimenti alla balneazione ed al transito a mare e a terra nel raggio di 400 metri. Il grosso proiettile rinvenuto nel pomeriggio da un sub si trova nei pressi in una zona meta di centinaia di imbarcazioni.

L'ordinanza emessa dalla Capitaneria di santa margherita ligure vieta il transito sia a mare che sulla scogliera fino alla rimozione dell'ordigno prevista nella giornata di venerdì da parte del nucleo Sdai. Il comune di Sestri levante ha vietato il passaggio sui sentieri di Punta Manara tra i piu frequentati in questo periodo e che si affacciano proprio sulla zona del ritrovamento dell'ordigno.