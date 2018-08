Carige:per antiriciclaggio multa 3,6 mln

Sono state confermate dalla Cassazione, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per omessa segnalazione di operazioni finanziarie, due 'multe', emesse dal Ministero dell'Economia nel 2001, nei confronti dell'istituto ligure per un totale di circa 3 milioni e 600 mila euro per violazione delle norme contro il riciclaggio. Nel mirino della Guardia di Finanza era finita la filiale di Mondovi' (Cuneo) e la banca si era opposta davanti al tribunale locale che nel 2003 aveva annullato l'ingiunzione di pagamento giudicando tardiva la contestazione. Su ricorso del Ministero, la Suprema Corte, nel 2009, aveva riaperto il caso incaricando il Tribunale di Alba.

Nel 2010 i magistrati di Alba confermarono l'annullamento della maximulta, decisione cassata dalla Corte di Appello di Torino che, nel 2013, aveva stabilito la validità delle sanzioni. Poi il ricorso in Cassazione della Banca, sostenendo che il Ministero "non avrebbe fornito prova sulle operazioni di riciclaggio". Ma la Cassazione ha respinto il ricorso.