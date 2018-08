Carige a Moody's, valuteremo iniziative

Il cda di Banca Carige replica a Moody's che oggi ha abbassato il rating dell'istituto e "si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa a tutela propria e di tutti gli stakeholders. Pur non condividendone le motivazioni - spiega una nota - il cda ha preso atto del downgrade della banca e del contenuto del comunicato emesso in queste ore dall'agenzia". Il cda è pronto allo scontro soprattutto su un punto: "In riferimento all'affermazione inerente la possibile messa in risoluzione della banca in conseguenza di problematiche di governance e della mancata approvazione del piano di conservazione del capitale la banca ritiene doveroso precisare che la richiamata proposta di decisione notificata dalla Bce il 20 luglio 2018 non contiene alcun riferimento ad una eventuale risoluzione". Inoltre il cda ha deliberato di assegnare l'esclusiva fino al 15 ottobre a Bain Capital Credit per la cessione di un portafoglio di Utp fino a 400 milioni, sottolineando che "l'approvazione della proposta è rimessa al cda". Per quanto riguarda la risposta alla Bce "il consiglio - spiega una nota della banca - ha approvato il testo della risposta alla bozza di decisione della Banca Centrale Europea notificata lo scorso 20 luglio, formulando come previsto le proprie osservazioni, che verranno inviate nei termini assegnati dall'Autorità di Vigilanza". Per quanto riguarda la presidenza "il consiglio ha preso atto del dettato statutario e delle norme di Vigilanza applicabili in merito all'individuazione del consigliere facente funzioni di presidente pro tempore". Inoltre ha deliberato di integrare il Comitato rischi nominando il consigliere Pezzolo.