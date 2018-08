Ubriachi assaltano il galeone di Genova, 'respinti'

L'alcol li ha trasformati in pirati. Così tre giovani turisti inglesi e sudafricani sono andati all'arrembaggio del galeone ormeggiato al porto antico di Genova. I tre hanno provato a salire sul pennone, ma sono stati 'respinti' dai carabinieri. Il curioso episodio è avvenuto ieri sera. I carabinieri erano stati chiamati da alcuni cittadini che avevano notato i tre giovani andare all'arrembaggio di una tra le più ammirate attrazioni turistiche del Porto Antico. I tre turisti ubriachi sono stati portati in caserma e denunciati per ubriachezza molesta e invasione di edificio.