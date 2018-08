Per disabili 151 spiagge accessibili

(ANSA) - GENOVA, 7 AGO - Sono passate dalle 63 del 2016 alle 151 del 2018 le spiagge libere attrezzate e gli stabilimenti balneari accessibili per le persone diversamente abili in Liguria. Il dato è emerso stamani a Genova alla presentazione della 'GuidaMare 2018', pubblicazione turistica per informare le persone diversamente abili sulle opportunità di svago presenti in Regione. Le strutture inserite nella Guidamare sono 36 in provincia di Genova, 26 in provincia di Imperia, 24 in provincia di Savona, 65 in provincia della Spezia. E' stata inoltre presentata una 'app' dedicata, scaricabile da telefono android, su cui trovare tutte le informazioni utili con l'elenco dettagliato dei servizi a disposizione sulla spiaggia accessibile più vicina in Liguria. "Siamo molto soddisfatti perché le spiagge e gli stabilimenti balneari accessibili da persone con disabilità sono cresciuti del 70% in 2 anni, segno della sensibilità dei nostri operatori turistic", spiega l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.