Moto investe cinghiale, due centauri all'ospedale

Due motociclisti sono finiti all'ospedale dopo aver investito un cinghiale. I due centauri sono stati trasportati all'ospedale San Martino, non sono gravi.

L'incidente è accaduto la scorsa notte, intorno alle una lungo la statale a Fontanigorda. L'animale è uscito all'improvviso dalla vegetazione ed è entrato in strada proprio mentre sopraggiungeva la moto. Il guidatore non è riuscito a evitarlo e lo ha investito: i due centauri sono poi caduti.