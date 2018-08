Migranti spacciano, Genova finanzia progetti per inserirli

Un finanziamento da parte del comune alle associazioni che si occupano di richiedenti asilo per avviare una serie di progetti per il loro eventuale inserimento nel mondo del lavoro. E' quanto emerso dall'incontro tenuto questo pomeriggio in Prefettura e a cui hanno partecipato il prefetto Fiamma Spena, il sindaco Marco Bucci, il procuratore capo Francesco Cozzi, il questore Sergio Bracco e il comandante provinciale dei carabinieri Riccardo Sciuto. L'incontro nasce dall'operazione della squadra mobile che alcuni giorni fa ha portato all'arresto di 13 pusher, alcuni dei quali richiedenti asilo.

Nelle prossime settimane partirà anche un tavolo tecnico tra Comune, associazioni e Prefettura per realizzare alcuni progetti in tal senso. L'obiettivo è quello di attivare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro per chi ha già ottenuto lo status di rifugiato. Il procuratore capo aveva lanciato l'allarme il giorno della retata della squadra mobile dicendo che le istituzioni dovevano farsi carico del problema: "I migranti - aveva detto Cozzi - per cui i centri non prevedono progetti educativi e che li impegnino in attività lavorative, sono più soggetti a cadere nella rete della criminalità".(ANSA).